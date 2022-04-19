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Англия. Чемпионшип

«Фулхэм» досрочно вышел в английскую Премьер-лигу

19 Апреля 2022 • 23:53 Комментировать
Фулхэм
3:0
Престон Норт Энд
окончен

В матче 43-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» на своем поле победил «Престон» со счетом 3:0.

В составе хозяев дубль на свой счет записал Александар Митрович, еще один гол забил Фабио Карвалью.

Таким образом, «Фулхэм» набрал 86 очков после 42 туров и досрочно вышел в английскую Премьер-лигу. Стоит отметить, что до конца чемпионата осталось четыре тура: следующие соперники лондонцев - «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Лутон Таун» и «Шеффилд Юнайтед».

Второй командой, которая борется за выход в АПЛ «Борнмут», он идет на втором месте с 77 очками. Команда имеет преимущество от «Хаддерсфилда» в 4 очка.

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окончен Фулхэм 3:0 Престон Норт Энд 1.37 5.00 8.50
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