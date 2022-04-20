Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Митрович - первый за последние 30 лет игрок, забивший сорок мячей за сезон

20 Апреля 2022 • 00:04 Комментировать
Фулхэм
3:0
Престон Норт Энд
окончен

Сербский нападающий Александр Митрович продолжает штурмовать книгу рекордов английского Чемпионшипа. Недавно он уже установил новый рекорд турнира по количеству забитых мячей, но он не столь престижен ввиду его не столь давнего преобразования. Сейчас Митрович забил свой 40-й мяч в Чемпионшипе, став первым игроком с сезона 1992-1993, которому покорилась подобная вершина.

Теперь впереди - абсолютный рекорд, который удерживает с того же сезона Гай Уиттингем - он забил целых 42 мяча. Митрович выступает за «Фулхэм» с 2018 года, его голы помогли клубу оформить возвращение в высшую лигу английского футбола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александар Митрович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фулхэм 3:0 Престон Норт Энд 1.37 5.00 8.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
00:04 · Англия. Чемпионшип
Митрович - первый за последние 30 лет игрок, забивший сорок мячей за сезон
18 Апреля
23:19 · Англия. Чемпионшип
Руни заявил о желании вернуть «Дерби Каунти» в Чемпионшип
22:31 · Англия. Чемпионшип
«Дерби Каунти» опустился в третий дивизион впервые с 1986-го года
20:15 · Англия. Чемпионшип
Руни с «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа
13:43 · Англия. Чемпионшип
Футболист «Шахтёра» летом перейдёт в «Фулхэм»
10:52 · Англия. Чемпионшип
«Фулхэм» хочет арендовать игрока «Арсенала»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Брюс попал в шорт-лист наставников «Бёрнли»
13 Апреля
11:45 · Англия. Чемпионшип
Стало известно, сколько «Фулхэм» заплатит «Шахтёру» за трансфер Соломона
12 Апреля
17:58 · Англия. Чемпионшип
Соломон перейдёт из донецкого «Шахтёра» в «Фулхэм»
11 Апреля
21:24 · Англия. Чемпионшип
Озил не перейдёт в «Халл»
08 Апреля
13:50 · Англия. Премьер-лига
Озил может перейти в «Халл»
04 Апреля
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется голкипером «Брайтона»
02 Апреля
03:24 · Англия. Чемпионшип
Руни может покинуть «Дерби Каунти из-за финансовых проблем
29 Марта
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» надеется вернуть Ареола, если клуб выйдет в АПЛ
17:47 · Англия. Чемпионшип
Бэйл летом может перейти в «Кардифф»
Все новости
Рекомендуем