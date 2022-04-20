Митрович - первый за последние 30 лет игрок, забивший сорок мячей за сезон

Сербский нападающий Александр Митрович продолжает штурмовать книгу рекордов английского Чемпионшипа. Недавно он уже установил новый рекорд турнира по количеству забитых мячей, но он не столь престижен ввиду его не столь давнего преобразования. Сейчас Митрович забил свой 40-й мяч в Чемпионшипе, став первым игроком с сезона 1992-1993, которому покорилась подобная вершина.

Теперь впереди - абсолютный рекорд, который удерживает с того же сезона Гай Уиттингем - он забил целых 42 мяча. Митрович выступает за «Фулхэм» с 2018 года, его голы помогли клубу оформить возвращение в высшую лигу английского футбола.