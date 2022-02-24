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Англия. Чемпионшип

Митрович установил новый рекорд Чемпионшипа

24 Февраля 2022 • 00:07 Комментировать
Фулхэм
2:0
Питерборо Юнайтед
1.16 7.60 17.00
2-й тайм

Сербский нападающий «Фулхэма» Александар Митрович забил первый мяч в игре своего клуба против «Питерборо», отличившись на 28-й минуте с пенальти. Таким образом, выступающий за «Фулхэм» с 2018 года Митрович установил новый рекорд Чемпионшипа с момента его преобразования в сезоне 2004/2005. Этот мяч стал для него уже в 32-м в сезоне - еще никто не забивал столь много с упомянутого выше сезона.

В то же время для абсолютного рекорда Митровичу еще надо постараться - в сезоне 1992/1993 Гай Уиттингем забил 42 гола в составе «Портсмута», хотя даже эта феноменальная результативность не помогла клубу пробиться в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович
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ФУЛХЭМ ПИТЕРБОРО ЮНАЙТЕД
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Идет 86 минута КПР 1:1 Блэкпул 2.00 3.45 3.85
Идет 87 минута Фулхэм 2:0 Питерборо Юнайтед 1.16 7.60 17.00
Идет 90 минута Хаддерсфилд Таун 1:1 Кардифф Сити
Идет 85 минута Дерби 0:2 Миллуолл 2.80 2.85 2.95
Идет 85 минута Сток Сити 0:2 Лутон Таун 2.08 3.15 3.90
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