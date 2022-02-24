Сербский нападающий «Фулхэма» Александар Митрович забил первый мяч в игре своего клуба против «Питерборо», отличившись на 28-й минуте с пенальти. Таким образом, выступающий за «Фулхэм» с 2018 года Митрович установил новый рекорд Чемпионшипа с момента его преобразования в сезоне 2004/2005. Этот мяч стал для него уже в 32-м в сезоне - еще никто не забивал столь много с упомянутого выше сезона.

В то же время для абсолютного рекорда Митровичу еще надо постараться - в сезоне 1992/1993 Гай Уиттингем забил 42 гола в составе «Портсмута», хотя даже эта феноменальная результативность не помогла клубу пробиться в АПЛ.