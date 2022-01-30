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Англия. Чемпионшип

«Сандерленд» уволил тренера после поражения со счётом 0:6

30 Января 2022 • 22:59 Комментировать

Выступающий в третьей лиге английского футбола «Сандерленд» расстался со своим тренером - 40-летним Ли Джонсоном, который руководил клубом в течение последних тринадцати месяцев. Причиной стало поражение с катастрофическим счетом 0:6 от «Болтона», сообщает Squawka.

Это был уже четвертый клуб, с которым Джонсону пришлось распрощаться - ранее он работал с «Олдхэмом», «Барнсли» и «Бристоль Сити». «Черных котов» Джонсон возглавил пятого декабря 2020 года, сменив на этой должности Фила Паркинсона.

Сейчас «Сандерленд» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 английской футбольной лиги, впереди лишь «Ротерхэм» и «Уиган».

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Ли Джонсон
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