«Сандерленд» уволил тренера после поражения со счётом 0:6

Выступающий в третьей лиге английского футбола «Сандерленд» расстался со своим тренером - 40-летним Ли Джонсоном, который руководил клубом в течение последних тринадцати месяцев. Причиной стало поражение с катастрофическим счетом 0:6 от «Болтона», сообщает Squawka.

Это был уже четвертый клуб, с которым Джонсону пришлось распрощаться - ранее он работал с «Олдхэмом», «Барнсли» и «Бристоль Сити». «Черных котов» Джонсон возглавил пятого декабря 2020 года, сменив на этой должности Фила Паркинсона.

Сейчас «Сандерленд» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 английской футбольной лиги, впереди лишь «Ротерхэм» и «Уиган».