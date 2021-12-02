Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 278 Комментарии
Англия. Чемпионшип

Руни уверен, что «Дерби» не расформируют

02 Декабря 2021 • 21:42 Комментировать

Играющий в Чемпионшипе Англии «Дерби» может исчезнуть с футбольной карты из-за долгов. Но главный тренер «баранов» Уэйн Руни исключает такой сценарий.

- Клуб будет существовать и расти, - приводит слова Руни the Daily Mail. - Я видел заголовки в прессе в последние дни, и это для меня новость. Не думаю, что есть минимальная вероятность того, что клуб будет ликвидирован. Считаю, что есть несколько покупателей, которые очень заинтересованы в клубе.

В «Дерби» введена администрация с сентября, с команды сняли 21 очко, а чтобы избежать вылета в третий дивизион команде Руни нужно отыграть 19 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Дерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.12  22:45 Фулхэм ... Борнмут 1.99 3.35 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
21:42 · Англия. Чемпионшип
Руни уверен, что «Дерби» не расформируют
28 Ноября
14:35 · Англия. Чемпионшип
​«Ювентусу» интересен 27-летний нападающий из Чемпионшипа слухи
25 Ноября
19:27 · Англия. Чемпионшип
​В Англии футболист потерял сознание на тренировке
17 Ноября
20:25 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли 6 очков
16 Ноября
13:51 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли ещё 9 очков, команда ушла в минус
28 Октября
19:33 · Англия. Чемпионшип
​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити» 1
16 Октября
18:01 · Англия. Чемпионшип
​Сотрудник стадиона забил гол игрушкой из магазина для взрослых видео
13 Октября
21:28 · Англия. Чемпионшип
Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание
19:45 · Англия. Чемпионшип
​У футболиста сборной Уэльса Брукса обнаружили злокачественную опухоль
19:16 · Англия. Премьер-лига
Amazon готовит к выпуску документальный фильм о Руни
10 Октября
00:38 · Англия. Чемпионшип
​Эшли после продажи «Ньюкасла» хочет купить другой английский клуб 1
06 Октября
11:32 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Вест Бромвича» отказался прививаться, несмотря на повторное заболевание коронавирусом 1
02 Октября
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл себе нового голкипера в Чемпионшипе слухи
23 Сентября
22:21 · Англия. Чемпионшип
С «Дерби» будет снято ещё 9 очков 2
22 Сентября
16:33 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли 12 очков – команда Руни опустилась на дно таблицы
Все новости
Рекомендуем