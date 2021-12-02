Руни уверен, что «Дерби» не расформируют

Играющий в Чемпионшипе Англии «Дерби» может исчезнуть с футбольной карты из-за долгов. Но главный тренер «баранов» Уэйн Руни исключает такой сценарий.

- Клуб будет существовать и расти, - приводит слова Руни the Daily Mail. - Я видел заголовки в прессе в последние дни, и это для меня новость. Не думаю, что есть минимальная вероятность того, что клуб будет ликвидирован. Считаю, что есть несколько покупателей, которые очень заинтересованы в клубе.

В «Дерби» введена администрация с сентября, с команды сняли 21 очко, а чтобы избежать вылета в третий дивизион команде Руни нужно отыграть 19 баллов.