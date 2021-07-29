Руни прокомментировал свои снимки в компании полуобнажённых девушек

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной Англии, а ныне наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал свои снимки в компании полуобнаженных девушек.

«Я ошибся... Это произошло на частной вечеринке, на которую я пришел со своими друзьями. Хочу извиниться перед своими близкими и клубом за эти фото», - цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее в интернет слили фотографии, на которых изображен Руни в комнате с несколькими представительницами женского пола. На снимках тренер спит на стуле, в то время как девушки позируют в нижнем белье.