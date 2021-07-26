Скандал: спящего Руни сфотографировали в компании полуобнажённой девушки

Наставник клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни, поигравший в бытность футболистом за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и национальную сборную Англии, оказался в центре скандала. Об этом рапортует британский таблоид The Sun.

В интернете появились снимки специалиста в спящем виде в компании полуобнаженной девушки. На другом снимке Руни обнимается с неизвестной блондинкой в клубе.

Источник отмечает, что этими фотографиями заинтересовалась полиция, которая изучает их на предмет вмешательства в личную жизнь.

С 2008 года Уэйн состоит в браке. Руни воспитывает четырех детей.