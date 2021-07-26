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Скандал: спящего Руни сфотографировали в компании полуобнажённой девушки

26 Июля 2021, 12:25,

Наставник клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни, поигравший в бытность футболистом за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и национальную сборную Англии, оказался в центре скандала. Об этом рапортует британский таблоид The Sun.

В интернете появились снимки специалиста в спящем виде в компании полуобнаженной девушки. На другом снимке Руни обнимается с неизвестной блондинкой в клубе.

Источник отмечает, что этими фотографиями заинтересовалась полиция, которая изучает их на предмет вмешательства в личную жизнь.

С 2008 года Уэйн состоит в браке. Руни воспитывает четырех детей.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уэйн Руни
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