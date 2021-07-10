Собаки приняли участие в презентации формы английского клуба

Футбольный клуб «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе, оригинальным способом презентовал новую игровую форму команды.

Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте клуба, новая экипировка была представлена при помощи собак. Животных одели в форму и сфотографировали с игроками.

Техническим партнером «Бристоль Сити» является компания Hummel. Отмечается, что экипировка будет изготовлена из полиэстера.

В прошлом сезоне Чемпионшипа команда финишировала на 19 месте в турнирной таблице. Первый поединок нового сезона «Бристоль Сити» сыграет против «Блэкпула» 7 августа.