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Англия. Чемпионшип 2020-2021
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Собаки приняли участие в презентации формы английского клуба

10 Июля 2021, 13:23,

Футбольный клуб «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе, оригинальным способом презентовал новую игровую форму команды.

Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте клуба, новая экипировка была представлена при помощи собак. Животных одели в форму и сфотографировали с игроками.

Техническим партнером «Бристоль Сити» является компания Hummel. Отмечается, что экипировка будет изготовлена из полиэстера.

В прошлом сезоне Чемпионшипа команда финишировала на 19 месте в турнирной таблице. Первый поединок нового сезона «Бристоль Сити» сыграет против «Блэкпула» 7 августа.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бристоль Сити
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Комментарии (1)
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0
Juve96
10 Июля 2021, 13:33

против «Блэкпула» 7 августа, надо запомнить

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