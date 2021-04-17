«Норвич» возвращается в АПЛ

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17 Апреля 2021, 17:08,
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Свой матч против «Борнмута» «Норвич» проведёт в субботу вечером, но ещё до выхода на поле команда решила задачу по возвращению в английскую Премьер-лигу. «Канарейкам» помогла осечка «Суонси» - валлийцы не смогли обыграть в родных стенах «Уиком» (ничья 2:2).
Таким образом, «Норвич» уже точно не опустится ниже второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Это означает, что в следующем сезоне мы снова увидим «канареек» в элитном английском дивизионе.
Напомним, что «Норвич» вылетел из Премьер-лиги Англии по итогам прошлого сезона, заняв последнее место.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Норвич
Всё. Нужно тренера Норвича номиновать на звание лучшего тренера года в мире. Шутка ли -вывел команду в АПЛ.
Ведь Бьелса сделал ровно то же