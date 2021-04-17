«Норвич» возвращается в АПЛ

Свой матч против «Борнмута» «Норвич» проведёт в субботу вечером, но ещё до выхода на поле команда решила задачу по возвращению в английскую Премьер-лигу. «Канарейкам» помогла осечка «Суонси» - валлийцы не смогли обыграть в родных стенах «Уиком» (ничья 2:2).

Таким образом, «Норвич» уже точно не опустится ниже второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Это означает, что в следующем сезоне мы снова увидим «канареек» в элитном английском дивизионе.

Напомним, что «Норвич» вылетел из Премьер-лиги Англии по итогам прошлого сезона, заняв последнее место.