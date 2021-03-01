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Ричардс станет игроком «Баварии» летом, он уже прошёл медосмотр для нового клуба

01 Марта 2021, 22:40,

Левый защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии».

Как сообщает Sky Sports, 23-летний англичанин присоединится к мюнхенскому клубу летом и заключит контракт сроком на четыре года. Ричардс уже прошёл медицинский осмотр для «Баварии» в Великобритании, он не смог прилететь в Германию из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Окончательное соглашение было достигнуто сегодня днём. Переговоры продолжались три месяца.

Действующее соглашение Ричардса с «Редингом» рассчитано до конца нынешнего сезона, таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Рединг, Трансферы футбола - лето 2021, Омар Ричардс
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