Ричардс станет игроком «Баварии» летом, он уже прошёл медосмотр для нового клуба

Левый защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии».

Как сообщает Sky Sports, 23-летний англичанин присоединится к мюнхенскому клубу летом и заключит контракт сроком на четыре года. Ричардс уже прошёл медицинский осмотр для «Баварии» в Великобритании, он не смог прилететь в Германию из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Окончательное соглашение было достигнуто сегодня днём. Переговоры продолжались три месяца.

Действующее соглашение Ричардса с «Редингом» рассчитано до конца нынешнего сезона, таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.