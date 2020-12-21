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«Ипсвич» - третий клуб Лиги один, отменивший ближайшие матчи из-за коронавируса

21 Декабря 2020, 21:02,

Depositphotos

«Ипсвич» отменил два матча Лиги один после того, как стало известно об инфицировании коронавирусом шестерых членов персонала клуба, включая главного тренера Пола Ламберта.  «Трактористы» должны были принимать «Нортхэмптон» 26 декабря, а спустя три дня играть на выезде против «Уимблдона».

По регламенту, «Ипсвич» должен пройти 10-дневную изоляцию, после чего будет принято решение по игре с «Флитвудом» 2 января. Примечательно, что это уже третья команда в Лиге один, которая перенесла свои рождественские матчи. Ранее из-за коронавируса были отменены поединки с участием «Петерборо» и «Сандерленда» в Лиге один и «Миллуолла» в Чемпионшипе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: коронавирус в Англии, Ипсвич
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