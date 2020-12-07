Клубы Чемпионшипа хотят пригласить Хедиру

СМИ продолжают сообщать о различных вариантах продолжения карьеры полузащитника Сами Хедиры. Как сообщает издание Calciomercato, 33-летний футболист может продолжить карьеру в английском Чемпионшипе.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах опытного хавбека проявляют несколько клубов. Речь идет об «Уотфорде», «Норвиче» и «Борнмуте».

Ранее Хедира заявлял, что хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии. Действующий трудовой договор Сами с туринским грандом истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне Серии А немецкий полузащитник на поле не появлялся.