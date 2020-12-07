Англия. Чемпионшип 2020-2021
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Клубы Чемпионшипа хотят пригласить Хедиру

07 Декабря 2020, 12:20,

Global Look Press

СМИ продолжают сообщать о различных вариантах продолжения карьеры полузащитника Сами Хедиры. Как сообщает издание Calciomercato, 33-летний футболист может продолжить карьеру в английском Чемпионшипе.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах опытного хавбека проявляют несколько клубов. Речь идет об «Уотфорде», «Норвиче» и «Борнмуте».

Ранее Хедира заявлял, что хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии. Действующий трудовой договор Сами с туринским грандом истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне Серии А немецкий полузащитник на поле не появлялся.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сами Хедира, Трансферы футбола - зима 2021
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