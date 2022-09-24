​Тюкавин высказался после дубля за молодёжку

В субботу молодёжная сборная России победила в товарищеском матче против Казахстана с результатом 2:1. Оба гола за российскую молодёжку забил нападающий Константин Тюкавин, являющийся капитаном команды. После игры футболист сказал несколько слов.

«В первом тайме была очень тяжёлая игра. Хорошо, что забили два мяча и потом удержали счёт. Всегда приятно отличаться и за клуб, и за сборную. Забивать - это работа нападающего. Сегодня удалось отличиться, ничего особенного», - высказался Тюкавин, чьи слова были приведены на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что на клубном уровне Константин Тюкавин выступает за московское «Динамо». В девяти матчах чемпионата России в сезоне 2022/2023 Тюкавин записал на свой счёт три гола.