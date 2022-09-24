​Молодёжная сборная России обыграла Казахстан, у Тюкавина – дубль

В субботу молодёжная сборная России провела товарищеский матч против сверстников из Казахстана. Команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола в составе российской молодёжки на свой счёт записал Константин Тюкавин, который на клубном уровне представляет «Динамо».

Россия (U-21) - Казахстан (U-21) - 2:1 (2:0).

Голы: Тюкавин, 33 - 1:0, Тюкавин, 41 - 2:0, Бурибаев, 87 - 2:1.

Ознакомиться с тем, как развивались события в матче молодёжных сборных России и Казахстана, можно на LiveResult, где проходила трансляция в текстовом формате.

Не пропустите текстовую трансляцию товарищеского матча национальной сборной России против Киргизии. Стартовый свисток футболисты услышат в 17:00 по московскому времени.