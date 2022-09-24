​Молодёжная сборная России обыграла Казахстан, у Тюкавина – дубль

В субботу молодёжная сборная России провела товарищеский матч против сверстников из Казахстана. Команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола в составе российской молодёжки на свой счёт записал Константин Тюкавин, который на клубном уровне представляет «Динамо».
Россия (U-21) - Казахстан (U-21) - 2:1 (2:0). Голы: Тюкавин, 33 - 1:0, Тюкавин, 41 - 2:0, Бурибаев, 87 - 2:1.
Ознакомиться с тем, как развивались события в матче молодёжных сборных России и Казахстана, можно на LiveResult, где проходила
трансляция в текстовом формате.
Не пропустите
текстовую трансляцию товарищеского матча национальной сборной России против Киргизии. Стартовый свисток футболисты услышат в 17:00 по московскому времени.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен
Гангалин Юнайтед
0:2
Монако Пантерз
окончен
Словакия (до 19 лет)
2:0
Армения (до 19 лет)
окончен
Турция (до 19 лет)
5:1
Азербайджан (до 19 лет)
окончен
Италия (до 19 лет)
3:2
Босния и Герцеговина (до 19 лет)
окончен
Кариба
1:1
Блэк Ринос
окончен
Бордесхольм
3:1
Pansdorf
окончен
Вайхе-2 Фленсбург
0:1
Интер Киль
окончен
Хузум
0:2
Айхеде
окончен
Хайдер
9:0
Фризия Ризум-Линдхольм
окончен
Фленсбург
1:2
Килия Киль
2.80
5.20
1.88
окончен
Дорнбрайте Любек
2:4
Luebeck II
окончен
Ирландия (до 19 лет)
2:0
Уэльс (до 19 лет)
окончен
Англия (до 19 лет)
6:0
Грузия (до 19 лет)
окончен
Греция (до 19 лет)
3:0
Андорра (до 19 лет)
окончен
Венгрия (до 19 лет)
8:0
Гибралтар (до 19 лет)
окончен
Австрия (до 19 лет)
0:0
Латвия (до 19 лет)
24.09 16:00
Словения (до 19 лет)
...
Молдова (до 19 лет)
24.09 16:00
Голландия (до 19 лет)
...
Северная Ирландия (до 19 лет)
Идет 56 минута
Люн (жен)
1:1
Авальдснес (жен)
24.09 16:00
Платинум
...
Bulawayo City FC
24.09 16:00
Tenax CS FC
...
Хараре Сити
24.09 16:00
Cranborne Bullets FC
...
Хайлендерс
24.09 16:00
Чикен Инн
...
Ва-Ва
24.09 16:00
ФК Ядах
...
КАПС Юнайтед
24.09 17:00
Биево Брдо
...
Солин
24.09 17:00
Цибалья
...
Jarun
24.09 17:00
Дугополье
...
Дубрава
2.08
3.25
3.30
24.09 17:00
Грбаль
...
КОМ
24.09 17:00
Беране
...
Бокель
24.09 17:00
Игало
...
OFK Mladost Donja Gorica
24.09 17:00
Niksic
...
Отрант
24.09 17:00
Германия (до 19 лет)
...
Беларусь (до 19 лет)
24.09 17:00
Зета
...
Подгорица
24.09 17:00
Болгария (до 19 лет)
...
Люксембург (до 19 лет)
24.09 17:00
Испания (до 19 лет)
...
Албания (до 19 лет)
24.09 17:00
Хвартски Драговоляц
...
Рудеш
3.70
3.30
1.92
24.09 18:00
Коррекаминос-2
...
Гавиланес Матаморос
24.09 18:00
Пионерос Канкун
...
Ситакуаро
1.95
3.45
3.60
Идет 0 минута
Интер Запрешич
0:0
Ориент 1919
24.09 19:00
Польша (до 19 лет)
...
Эстония (до 19 лет)
24.09 19:00
Универсидад де Гвадалахара
...
Mexicali FC
24.09 19:00
Club Canoneros Marina
...
T'HO Mayas FC
24.09 19:00
Дания (до 19 лет)
...
Черногория (до 19 лет)
24.09 19:30
Чехия (до 19 лет)
...
Швейцария (до 19 лет)
24.09 20:00
Симарронес-2
...
Tritones Vallarta
24.09 20:00
Румыния (до 19 лет)
...
Литва (до 19 лет)
24.09 20:00
CD Avispones de Chilpancingo
...
Калор-де-Сан-Педро
24.09 23:00
Хуан Аурих
...
Спорт Шавелинес Хуниорс
24.09 23:00
Депортиво Коопсол
...
Депортиво Ллакуабамба
1.96
3.60
3.35
25.09 00:00
Спортинг Канами
...
Ялмакан
25.09 00:00
Huracanes Izcalli
...
Сьервос
25.09 00:00
Deportivo Dongu FC
...
Escorpiones
25.09 00:00
Inter de Queretaro
...
Colima FC
25.09 03:00
Ребосерос Ла-Пьедад
...
Атлетико Сальтильо
1.65
3.90
4.60
25.09 04:00
Тампико Мадеро
...
Aguacateros CDU
25.09 05:00
Los Cabos United
...
Текос
25.09 06:00
Новая Каледония (до 19 лет)
...
Таити (до 19 лет)
25.09 09:00
Новая Зеландия (до 19 лет)
...
Fiji U19
25.09 12:30
Греция (до 17 лет) (жен)
...
Бельгия (до 17 лет) (жен)
25.09 14:30
Тромсё (жен)
...
Осане (жен)
25.09 15:00
Фортуна Олесунн (жен)
...
Гранд Будё (жен)
25.09 15:00
КИЛ/Хемне (жен)
...
Клепп (жен)
25.09 15:00
Амазон Гримстад (жен)
...
Медкила (жен)
25.09 16:00
Ольденбург-2
...
Юнион Ноймюнстер
25.09 16:00
Eckernfoerder SV
...
Тодесфельде
25.09 16:00
Арна-Бьёрнар (жен)
...
Рёа (жен)
25.09 16:00
Колботн (жен)
...
Квиннер (жен)
25.09 16:00
Hoenefoss W
...
Эвреволл Хосле (жен)
25.09 16:00
Динамос
...
Нгези Платинум
25.09 16:00
Триангле Юнайтед
...
Херенталс
25.09 16:00
Булавайо Чифс
...
Маника Даймондз
25.09 17:00
Кроация Змиявци
...
Ориент 1919
Бан пользователя