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​Тюкавин и Худяков – в составе молодёжной сборной России

 
15 Сентября 2022 • 14:58 Комментировать

В сентябре соберётся не только национальная, но и молодёжная сборная России. В четверг был объявлен её состав. Михаил Галактионов решил вызвать следующих футболистов:

Агцацев, Худяков, Тороп – Сазонов, Кутицкий, Мелёхин, Лангович, Александров, Денисов, Волков – Кравцов, Карпукас, Егор Пруцев, Михайлов, Шильцов, Соколов, Бабкин, Щетинин, Жезезнов, Гладышев – Тюкавин, Яковлев, Шитов.

Стоит сказать, что российский футбол на стыке зимы и весны текущего календарного года оказался под санкциями УЕФА и ФИФА. По этой причине в ближайшее время команды не будут проводить официальные матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Константин Тюкавин Даниил Худяков
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