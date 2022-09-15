​Тюкавин и Худяков – в составе молодёжной сборной России

В сентябре соберётся не только национальная, но и молодёжная сборная России. В четверг был объявлен её состав. Михаил Галактионов решил вызвать следующих футболистов:

Агцацев, Худяков, Тороп – Сазонов, Кутицкий, Мелёхин, Лангович, Александров, Денисов, Волков – Кравцов, Карпукас, Егор Пруцев, Михайлов, Шильцов, Соколов, Бабкин, Щетинин, Жезезнов, Гладышев – Тюкавин, Яковлев, Шитов.

Стоит сказать, что российский футбол на стыке зимы и весны текущего календарного года оказался под санкциями УЕФА и ФИФА. По этой причине в ближайшее время команды не будут проводить официальные матчи.