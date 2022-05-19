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Менеджмент «Локомотива» уверен в том, что Изидор и Бека-Бека проявят себя в сборной Франции в будущем

19 Мая 2022 • 22:26 Комментировать

Футболисты московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека и Вильсон Изидор не примут участия в матчах молодежной сборной Франции. Оба игрока «железнодорожников» попали в предварительный список, но тренерский штаб сделал выбор в пользу других исполнителей, составляя финальный список участников.

Издание Sport24 сообщает, что игроки клуба будут продолжать активно работать и прогрессировать, дабы в итоге выйти на уровень сборной и попробовать себя на международной арене. По словам источника, «Локомотив» полностью уверен в высокой перспективе обоих футболистов.

Молодежная сборная Франции проведет сразу три поединка в рамках отбора к Евро-2023: с Сербией, Арменией и Украиной. На сегодняшний день французы — лидеры группы H.


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Локомотив Москва Сборная Франции Алексис Бека-Бека Вильсон Изидор
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