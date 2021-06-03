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Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
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Молодёжная сборная Португалии вышла в финал чемпионата Европы

03 Июня 2021, 21:31,

На молодёжном чемпионате Европы завершился первый полуфинальный матч. В пиренейском дерби играли сборные Испании и Португалии. Противостояние получилось весьма упорным, и до 80-й минуты никто не мог открыть счет. Все решил момент у испанских ворот, когда мяч влетел в сетку от Хорхе Куэнки - 1:0.

В финале сборная Португалии сыграет против Голландии или Германии.

Протокол игры  
Испания (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года)
    80' Куэнка Хорхе (0:1)
Фернандес Альваро III Хиль Оскар II Мингеса Оскар Куэнка Хорхе Кукурелья Марк Гарсия Мануэль II   76' (Сансет Ойян (   76') Субименди Мартин Вильяр Гонсало   82' (Руис Абель (   82') Диас Браим   57'   66' (Пино Йереми (   66') Пуадо Хавьер Хиль Бриан   46' (Миранда Хуан (   46')
Запасные: Бланко Антонио Пенья Иньяки Мартинес Хосеп Франсес Алехандро Педроса Адриа Ниньо Фер Пейнадо Франсиско
Кошта Диогу Далот Диогу Кейруш Диогу Лейте Диогу Конте Абду Браганса Даниэл   65' (Жота Серран (   65') Витинью II Фернандеш Жедсон   52' (Флорентину (   52') Виейра Фабиу   90' (Перейра Педру II (   90') Мота Дани   65' (Ромариу (   65') Леау Рафаэл   31'   64' (Томаш Тьягу (   64')
Запасные: Машимиану Луиш Тавареш Томаш Джало Тьягу Виржиния Жоау Фернандес Франсиско Рамуш Гонсалу Соареш Филипе
03 июня. Стадион "Людски ВРТ" (Марибор).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная Сборная Испании, молодёжная сборная Португалии
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