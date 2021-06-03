Молодёжная сборная Португалии вышла в финал чемпионата Европы

На молодёжном чемпионате Европы завершился первый полуфинальный матч. В пиренейском дерби играли сборные Испании и Португалии. Противостояние получилось весьма упорным, и до 80-й минуты никто не мог открыть счет. Все решил момент у испанских ворот, когда мяч влетел в сетку от Хорхе Куэнки - 1:0.

В финале сборная Португалии сыграет против Голландии или Германии.