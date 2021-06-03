Молодёжная сборная Португалии вышла в финал чемпионата Европы

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03 Июня 2021, 21:31,
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На молодёжном чемпионате Европы завершился первый полуфинальный матч. В пиренейском дерби играли сборные Испании и Португалии. Противостояние получилось весьма упорным, и до 80-й минуты никто не мог открыть счет. Все решил момент у испанских ворот, когда мяч влетел в сетку от Хорхе Куэнки - 1:0.
В финале сборная Португалии сыграет против Голландии или Германии.
Протокол игры
|80' Куэнка Хорхе (0:1)
Фернандес Альваро III • Хиль Оскар II • Мингеса Оскар • Куэнка Хорхе • Кукурелья Марк • Гарсия Мануэль II 76' ( Сансет Ойян ( 76') • Субименди Мартин • Вильяр Гонсало 82' ( Руис Абель ( 82') • Диас Браим 57' 66' ( Пино Йереми ( 66') • Пуадо Хавьер • Хиль Бриан 46' ( Миранда Хуан ( 46')
Запасные: Бланко Антонио • Пенья Иньяки • Мартинес Хосеп • Франсес Алехандро • Педроса Адриа • Ниньо Фер • Пейнадо Франсиско
Кошта Диогу • Далот Диогу • Кейруш Диогу • Лейте Диогу • Конте Абду • Браганса Даниэл 65' ( Жота Серран ( 65') • Витинью II • Фернандеш Жедсон 52' ( Флорентину ( 52') • Виейра Фабиу 90' ( Перейра Педру II ( 90') • Мота Дани 65' ( Ромариу ( 65') • Леау Рафаэл 31' 64' ( Томаш Тьягу ( 64')
Запасные: Машимиану Луиш • Тавареш Томаш • Джало Тьягу • Виржиния Жоау • Фернандес Франсиско • Рамуш Гонсалу • Соареш Филипе
03 июня. Стадион "Людски ВРТ" (Марибор).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная Сборная Испании, молодёжная сборная Португалии