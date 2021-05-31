Испанская молодёжка в овертайме обыграла Хорватию

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31 Мая 2021, 21:43,
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Во втором полуфинальном матче молодёжного Евро-2021 командам потребовалось 120 минут для определения сильнейшего. Сборная Испании практически полчаса вела в счете в поединке против хорватов и пропустила в ответ на четвертой компенсированной минуте с 11-метрового. А вот в овертайме пиренейцы все же были сильнее, на 110-й минуте Хавьер Пуадо забил свой второй гол - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Пуадо Хавьер 66'
|90' Иванушец Лука (1:1)
|(2:1) Пуадо Хавьер 110'
Фернандес Альваро III • Мингеса Оскар • 88'Гильямон Уго • 90'Куэнка Хорхе • Педроса Адриа 75' ( Кукурелья Марк ( 75') • Пейнадо Франсиско 59' ( Вильяр Гонсало ( 59') • Субименди Мартин • Гарсия Мануэль II • Диас Браим 83' ( Миранда Хуан ( 83') • Ниньо Фер 58' ( Пуадо Хавьер ( 58') • Хиль Бриан 83' ( Пино Йереми ( 83')
Запасные: Руис Абель • Бланко Антонио • Пенья Иньяки • Мартинес Хосеп • Сансет Ойян • Франсес Алехандро • Хиль Оскар II
Шемпер Адриан • Шутало Бошко • 63'Вушкович Марио • Гвардиол Йошко • Брадарич Домагой • 87'Бабец Хрвое 71' ( Бистрович Кристиян ( 71') • Майер Ловро 78' ( Джурасек Невен ( 78') • Франьич Бартол 78' ( Бюк Стипе ( 78') • Моро Никола 71' ( Куленович Сандро ( 71') • Иванушец Лука • 120'Муса Петар 43' 64' ( Шпикич Дарио ( 64')
Запасные: Чолина Давид • Кризманич Крешимир • Пандур Ивор • Сверко Марин • Эрлич Мартин • Вук Матей • Невистич Иван
31 мая. Стадион "Людски ВРТ" (Марибор).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная Сборная Испании, молодёжная сборная Хорватии