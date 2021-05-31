Испанская молодёжка в овертайме обыграла Хорватию

Во втором полуфинальном матче молодёжного Евро-2021 командам потребовалось 120 минут для определения сильнейшего. Сборная Испании практически полчаса вела в счете в поединке против хорватов и пропустила в ответ на четвертой компенсированной минуте с 11-метрового. А вот в овертайме пиренейцы все же были сильнее, на 110-й минуте Хавьер Пуадо забил свой второй гол - 2:1.