Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
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Испанская молодёжка в овертайме обыграла Хорватию

31 Мая 2021, 21:43,

Во втором полуфинальном матче молодёжного Евро-2021 командам потребовалось 120 минут для определения сильнейшего. Сборная Испании практически полчаса вела в счете в поединке против хорватов и пропустила в ответ на четвертой компенсированной минуте с 11-метрового. А вот в овертайме пиренейцы все же были сильнее, на 110-й минуте Хавьер Пуадо забил свой второй гол - 2:1.

Протокол игры  
Испания (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года)
(1:0) Пуадо Хавьер 66'    
    90' Иванушец Лука (1:1)
(2:1) Пуадо Хавьер 110'    
Фернандес Альваро III Мингеса Оскар   88' Гильямон Уго   90' Куэнка Хорхе Педроса Адриа   75' (Кукурелья Марк (   75') Пейнадо Франсиско   59' (Вильяр Гонсало (   59') Субименди Мартин Гарсия Мануэль II Диас Браим   83' (Миранда Хуан (   83') Ниньо Фер   58' (Пуадо Хавьер (   58') Хиль Бриан   83' (Пино Йереми (   83')
Запасные: Руис Абель Бланко Антонио Пенья Иньяки Мартинес Хосеп Сансет Ойян Франсес Алехандро Хиль Оскар II
Шемпер Адриан Шутало Бошко   63' Вушкович Марио Гвардиол Йошко Брадарич Домагой   87' Бабец Хрвое   71' (Бистрович Кристиян (   71') Майер Ловро   78' (Джурасек Невен (   78') Франьич Бартол   78' (Бюк Стипе (   78') Моро Никола   71' (Куленович Сандро (   71') Иванушец Лука   120' Муса Петар   43'   64' (Шпикич Дарио (   64')
Запасные: Чолина Давид Кризманич Крешимир Пандур Ивор Сверко Марин Эрлич Мартин Вук Матей Невистич Иван
31 мая. Стадион "Людски ВРТ" (Марибор).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная Сборная Испании, молодёжная сборная Хорватии
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