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Кэмпбелл может возглавить молодёжную сборную Англии

05 Мая 2021, 10:49,

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл является одним из претендентов на пост главного тренера молодежной сборной Англии. Об этом рапортует издание The Sun.

Согласно данным источника, 46-летний наставник уже ведет переговоры о своем назначении. В настоящий момент пост рулевого команды занимает Энди Бутройд.

Напомним, что ранее Кэмпбелл занимал должность ассистента наставника сборной Тринидада и Тобаго, а также работал в клубах «Маклсфилд Таун» и «Саутенд Юнайтед», выступающих в низших дивизионах чемпионата Англии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сол Кэмпбелл, сборная Англии U21
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