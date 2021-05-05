Кэмпбелл может возглавить молодёжную сборную Англии

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл является одним из претендентов на пост главного тренера молодежной сборной Англии. Об этом рапортует издание The Sun.

Согласно данным источника, 46-летний наставник уже ведет переговоры о своем назначении. В настоящий момент пост рулевого команды занимает Энди Бутройд.

Напомним, что ранее Кэмпбелл занимал должность ассистента наставника сборной Тринидада и Тобаго, а также работал в клубах «Маклсфилд Таун» и «Саутенд Юнайтед», выступающих в низших дивизионах чемпионата Англии.