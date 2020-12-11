​Какое место займёт сборная России на молодёжном Евро: Оцениваем шансы

В четверг молодёжная сборная России узнала своих соперников по финальной части чемпионата Европы. Из-за переноса Евро-2020 молодёжный Евро был разделён в два этапа, первый из которых в виде группового этапа пройдёт в конце марта. Там команда Михаила Галактионова будет противостоять Франции, Дании и Исландии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к конкурентам и оценивает шансы российской молодёжки.

Хозяева молодёжного Евро в лице Венгрии и Словении были посеяны в четвёртую корзину, поэтому процедура началась от наиболее слабой корзины по рейтингу к наиболее сильной. И всё же главной интригой для российских фанатов был соперник из корзины номер 1. Здесь особенно не хотелось попасть на Испанию, которая пять раз выигрывала молодёжный Евро, включая турниры 2011, 2013 и 2019 годов. Вторым нежелательным противником была молодёжная сборная Германии, которая в 2017 году стала триумфатором чемпионата Европы, а двумя годами позже добралась до финала и проиграла Испании.

Молодёжной сборной России относительно повезло – Испания и Германия не выпали. Другими представителями первой корзины были Франция и Англия. Сложно сказать, кого из них было бы лучше получить в соперники, ведь поколения игроков всё время меняются. Но всё же стоит отметить, что французы до полуфинала 2019 года не квалифицировались на шесть молодёжных Евро подряд. Англичане, в свою очередь, на четырёх из пяти последних турниров не выходили даже из группы.

В итоге команде Михаила Галактионова досталась молодёжка Франции. В этом поколении хватает талантливых футболистов. Дайо Упамекано, Эдуардо Камавинга, Уссем Ауа… Все они родились после 1 января 1998 года и могут сыграть на молодёжном Евро. Если, конечно, Дидье Дешам не вызовет кого-то в главную команду страны. Ясно ведь, что на молодёжном чемпионате Европы не сыграет Килиан Мбаппе, хотя по возрасту он ещё проходит.

Со второй корзины молодёжной сборной России досталась Дания. На фоне Италии, Португалии и Голландии датчане выглядят менее грозно, но шапкозакидательских настроений из-за этого быть не может. Голландская молодёжка, например, пробилась на Евро впервые с 2013 года, а датчане выступали на трёх последних турнирах, причём в 2015 году дошли до полуфинала. Молодёжная сборная Дании – достаточно крепкая команда с рядом футболистов, выступающих в Англии и Германии.

Из последней корзины, наверное, хотелось бы получить кого-то из хозяев турнира – Венгрия выступит в финальной части молодёжного Евро впервые с 1996 года, а Словения и вовсе будет дебютировать. Досталась же россиянам команда Исландии, которая ранее лишь раз выступала на молодёжном чемпионате Европы и не вышла из группы в 2011 году. В последние годы исландский футбол переживает подъём, так что относиться к «викингам» нужно с уважением.

Если подводить итоги, то результаты жеребьёвки для молодёжной сборной России можно назвать благоприятными, надежды на плей-офф действительно есть. Однако с учётом последних результатов российского футбола на всех уровнях к оценке шансов команды Михаила Галактионова нужно подходить осторожно. Не стоит забывать, что российская молодёжка и сама квалифицировалась на Евро лишь второй раз в XXI веке.

Набрать очки в матче против Франции молодёжной сборной России будет объективно сложно. А вот с Данией и Исландией вполне можно играть и конкурировать. В этой конкуренции команда Галактионова может оказаться лучшей, а может и худшей. Хотелось бы, чтобы российская молодёжка заняла одно из двух первых мест в группе и пробилась в плей-офф, который пройдёт в конце мая – начале июня. Будем держать кулаки.