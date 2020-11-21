﻿
0

Составы корзин для жеребьёвки молодёжного Евро-2021

21 Ноября 2020, 16:23,

Евро-Футбол.Ру

Стали известны составы корзин для жеребьёвки молодежного чемпионата Европы-2021.

В первую корзину попали сборные Испании, Германии, Франции и Англии.

Вторая корзина составлена из команд Италии, Дании, Португалии и Голландии.

В третью корзину попала молодежная сборная России. Также сюда включены Хорватия, Чехия и Румыния.

Швейцария, Исландия, Словения и Венгрия попали в четвертую корзину.

Жеребьевка групповой стадии молодежного Евро запланирована на десятое декабря текущего года.

Турнир пройдет летом 2021-го года в Венгрии и Словении. Россия выступит в финальной части молодежного чемпионата Европы в четвертый раз в истории.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: молодёжный чемпионат Европы-2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола