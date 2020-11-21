Составы корзин для жеребьёвки молодёжного Евро-2021

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21 Ноября 2020, 16:23,
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Стали известны составы корзин для жеребьёвки молодежного чемпионата Европы-2021.
В первую корзину попали сборные Испании, Германии, Франции и Англии.
Вторая корзина составлена из команд Италии, Дании, Португалии и Голландии.
В третью корзину попала молодежная сборная России. Также сюда включены Хорватия, Чехия и Румыния.
Швейцария, Исландия, Словения и Венгрия попали в четвертую корзину.
Жеребьевка групповой стадии молодежного Евро запланирована на десятое декабря текущего года.
Турнир пройдет летом 2021-го года в Венгрии и Словении. Россия выступит в финальной части молодежного чемпионата Европы в четвертый раз в истории.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: молодёжный чемпионат Европы-2021