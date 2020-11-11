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Футболист «Спартака» стал капитаном молодёжной сборной России

11 Ноября 2020, 15:08,

Global Look Press

Голкипер «Спартака» Александр Максименко был выбран капитаном молодёжной сборной России. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Максименко является воспитанником «Спартака». В 84 матчах во всех турнирах за первую команду «красно-белых» Александр пропустил 98 голов.

В составе молодёжной сборной России Максименко дебютировал в сентябре 2018 года. В восьми поединках за молодёжку 22-летний вратарь девять раз доставал мяч из сетки своих ворот.

Стоит отметить, что молодёжная сборная России пробилась в финальную часть Евро-2021. Турнир пройдёт в Венгрии и Словении и будет состоять из двух этапов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александр Максименко, Молодёжная сборная России
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