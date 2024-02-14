​Игрок «ПСЖ» подтвердил конфликт с Соном

В прессе появилась информация о том, что в расположении сборной Южной Кореи на Кубке Азии произошёл конфликт с участием Хын Мин Сона и Ли Кан Ина. Представитель «ПСЖ» дал понять, что информация правдива, сделав заявление.

«Это Ли Кан Ин. Появилась информация о том, что у меня был спор с Соном перед игрой Кубка Азии. Мне очень жаль. Я должен был быть в первых рядах и подчиняться своим братьям. Мне жаль, что я показал фанатам свою плохую сторону. Я прошу прощения у всех вас, кого я разочаровал. С этого момента я постараюсь стать лучше как игрок и как человек», - сообщил Ли Кан Ин.

Напомним, что на Кубке Азии сборная Южной Кореи в полуфинале проиграла Иордании со счётом 0:2.