Более 86 тысяч зрителей посетили финал Кубка Азии

В субботу, 10 февраля, в Катаре проходит финальный матч Кубка Азии между сборными Иордании и Катара.

На главный матч Кубка Азии стадион «Лусаил» собрал более 86 тысяч зрителей, а точнее 86 492 человека.

На данный момент хозяева турнира ведут в счете – 2:1. Автором дубля в составе сборной Катара стал Акрам Афиф, а единственный гол у иорданцев забил Язан Альнаимат.

Следить за ходом событий можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, Катар является действующим победителем Кубка Азии. Стоит сказать, что в декабре 2022 года Катар принимал чемпионат мира.