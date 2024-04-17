​Лингард пропускает сеульское дерби из-за травмы колена

Английский нападающий Джесси Лингард вынужден пропустить важнейший матч - лишь второе в истории дерби Сеула. Его клубу, «Cеулу», сегодня предстоит сыграть с «Сеул Е-Лэнд» - образованным десять лет назад клубом, который ныне выступает во второй лиге южнокорейского футбола. Команды сыграют в рамках третьего раунда Кубка Южной Кореи.

Ранее эти клубы встречались между собой лишь один раз, также в Кубке, в 2021 году - и тогда «тигры», то есть команда Джесси, победила со счётом 3:0. Но последние годы в целом складываются для «Сеула» не очень - последний Кубок был выигран в 2015 году чемпионат - в 2016.

Лингард не сможет сыграть в дерби из-за травмы колена.