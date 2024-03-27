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Бывший глава федерации футбола Китая приговорён к пожизненному сроку

27 Марта 2024 • 05:05 Комментировать

Громкий процесс в Китае - ознакомиться с тюремной баландой до конца своей жизни отправлен 67-летний Чэнь Сюань, бывший глава китайской федерации футбола. Ему инкриминируются растраты в размере более чем 11 миллионов евро - иными словами, коррупция в особо больших масштабах.

До расстрела дело не дошло, скорее всего, лишь потому что Си Цзиньпин надеется принять чемпионат мира по футболу в Китае (там вообще даже говорят о победе сборной в нем, но при европейских журналистах помалкивают на эту тему), а расстрел чиновника, пусть даже и проворовавшегося в пух и прах, может спугнуть тех, кто принимает такие решения.


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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Китая Чэнь Сюань
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