Громкий процесс в Китае - ознакомиться с тюремной баландой до конца своей жизни отправлен 67-летний Чэнь Сюань, бывший глава китайской федерации футбола. Ему инкриминируются растраты в размере более чем 11 миллионов евро - иными словами, коррупция в особо больших масштабах.

До расстрела дело не дошло, скорее всего, лишь потому что Си Цзиньпин надеется принять чемпионат мира по футболу в Китае (там вообще даже говорят о победе сборной в нем, но при европейских журналистах помалкивают на эту тему), а расстрел чиновника, пусть даже и проворовавшегося в пух и прах, может спугнуть тех, кто принимает такие решения.