Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

​Премьера в Иране - впервые в судейскую бригаду там включили женщину

13 Марта 2024 • 23:26 Комментировать

Премьера в иранском футболе - впервые в состав судейской бригады для обслуживания футбольного матча включили женщину. Махса Горбани помогла команде судей в ходе тегеранского дерби между «Эстеглялем» и «Персеполисом» - она обслуживала систему VAR.

Это неожиданная новость для известной своим консервативным отношением к вопросам эмансипации страны, уточняет BabaGol. Западные эксперты, не оставившие без внимания эту ситуацию, предполагает, что это связано с давлением со стороны ФИФА, в результате чего женщин не только стали пускать на трибуны матчей мужских команд, но и теперь подпускают к судейству.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Персеполис Эстегляль чемпионат Ирана ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
13 Марта
23:26 · Кубок Азии
​Премьера в Иране - впервые в судейскую бригаду там включили женщину
00:42 · Кубок Азии
​Сборная Северной Кореи примет Японию на стадионе «Ким Ир Сен» - спустя 13 лет после последней игры
29 Февраля
13:41 · Кубок Азии
Файзуллаев: «У России были бы хорошие шансы выиграть Кубок Азии»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев высказался о выступлении на Кубке Азии
27 Февраля
12:17 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев - лучший молодой игрок Кубка Азии
24 Февраля
15:18 · Кубок Азии
Сборная Катара утвердила нового главного тренера
21 Февраля
20:04 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев благодаря Кубку Азии подорожал на миллион евро
17:23 · Таджикистан
Сборная Таджикистана обрела нового главного тренера официально
17 Февраля
09:07 · Кубок Азии
Сборная Таджикистана осталась без главного тренера официально
14 Февраля
16:28 · Кубок Азии
​Игрок «ПСЖ» подтвердил конфликт с Соном
12 Февраля
18:00 · Кубок Азии
Клинсманна призывают уволить – против немца даже политики
10 Февраля
20:04 · Кубок Азии
Более 86 тысяч зрителей посетили финал Кубка Азии
19:26 · Кубок Азии
​Футболист сборной Катара показал фокус прямо во время финала Кубка Азии
17:30 · Кубок Азии
Сборная Иордании - сборная Катара: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
08 Февраля
10:26 · Кубок Азии
В «Ростове» оценили выступление Мохеби на Кубке Азии
Все новости
Рекомендуем