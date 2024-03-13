​Премьера в Иране - впервые в судейскую бригаду там включили женщину

Премьера в иранском футболе - впервые в состав судейской бригады для обслуживания футбольного матча включили женщину. Махса Горбани помогла команде судей в ходе тегеранского дерби между «Эстеглялем» и «Персеполисом» - она обслуживала систему VAR.

Это неожиданная новость для известной своим консервативным отношением к вопросам эмансипации страны, уточняет BabaGol. Западные эксперты, не оставившие без внимания эту ситуацию, предполагает, что это связано с давлением со стороны ФИФА, в результате чего женщин не только стали пускать на трибуны матчей мужских команд, но и теперь подпускают к судейству.