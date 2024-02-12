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Кубок Азии по футболу

Клинсманна призывают уволить – против немца даже политики

12 Февраля 2024 • 18:00 Комментировать

Юргена Клинсманна призывают уволить с должности главного тренера сборной Южной Кореи. Команда неудачно выступила на Кубке Азии, проиграв в полуфинале Иордании со счётом 0:2. Но южные корейцы возмущены не столько результатом, сколько игровой тактикой и поведением Клинсманна. Так, после вылета с турнира Клинсманна заметили в хорошем настроении, что не понравилось фанатам.

К призывам расстаться с Клинсманном присоединились корейские политики, в частности глава правящей партии Квеон Сон Дон. Соответствующую публикацию он сделал в социальных сетях. 

Как отмечает The Korea Times, 10 февраля Клинсманн улетел в США, хотя Футбольная ассоциация Южной Кореи планировала устроить разбор выступления национальной команды на Кубке Азии.

Действующий контракт Юргена Клинсманна рассчитан до конца чемпионата мира – 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клинсманн Сборная Южной Кореи
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