Клинсманна призывают уволить – против немца даже политики

Юргена Клинсманна призывают уволить с должности главного тренера сборной Южной Кореи. Команда неудачно выступила на Кубке Азии, проиграв в полуфинале Иордании со счётом 0:2. Но южные корейцы возмущены не столько результатом, сколько игровой тактикой и поведением Клинсманна. Так, после вылета с турнира Клинсманна заметили в хорошем настроении, что не понравилось фанатам.

К призывам расстаться с Клинсманном присоединились корейские политики, в частности глава правящей партии Квеон Сон Дон. Соответствующую публикацию он сделал в социальных сетях.

Как отмечает The Korea Times, 10 февраля Клинсманн улетел в США, хотя Футбольная ассоциация Южной Кореи планировала устроить разбор выступления национальной команды на Кубке Азии.

Действующий контракт Юргена Клинсманна рассчитан до конца чемпионата мира – 2026.