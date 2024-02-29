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Кубок Азии по футболу

Файзуллаев: «У России были бы хорошие шансы выиграть Кубок Азии»

29 Февраля 2024 • 13:41 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о том, как могла бы выступить национальная команда России на Кубке Азии.

«У России сильная сборная - шансы на победу были бы очень хорошими. Мне было бы интересно, если бы сборная России перешла в Азию. С сильными командами всегда приятно играть», - цитирует полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Узбекистан дошел на Кубке Азии до стадии ¼ финала. В четвертьфинальном матче команда потерпела поражение от сборной Катара. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались катарцы – 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Аббосбек Файзуллаев
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