Файзуллаев: «У России были бы хорошие шансы выиграть Кубок Азии»

Хавбек московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о том, как могла бы выступить национальная команда России на Кубке Азии.

«У России сильная сборная - шансы на победу были бы очень хорошими. Мне было бы интересно, если бы сборная России перешла в Азию. С сильными командами всегда приятно играть», - цитирует полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Узбекистан дошел на Кубке Азии до стадии ¼ финала. В четвертьфинальном матче команда потерпела поражение от сборной Катара. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались катарцы – 3:2.