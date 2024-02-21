У одной из команд-сенсаций минувшего розыгрыша Кубка Азии, национальной сборной Таджикистана – новый главный тренер. Им стал 53-летний грузинский специалист Гела Шекиладзе, ранее трудившийся в тренерском штабе таджикистанской команды.

Напомним, что пост главного тренера команды несколько дней тому назад покинул Петр Сегрт. При нём на Кубке Азии 2024 года таджикистанцы дошли до четвертьфинала и уступили там команде Иордании с минимальным счётом.

Уже через месяц, в марте сборная Таджикистана продолжит отборочную кампанию к чемпионату мира 2026 года и сыграет с Саудовской Аравией – дважды.