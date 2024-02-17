Сборная Таджикистана осталась без главного тренера. Пост наставника национальной команды покинул Петар Шегрт в связи с истечением срока трудового соглашения. Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

57-летний специалист возглавлял сборную Таджикистана с января 2022 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Азии, где потерпела поражение от Иордании со счетом 0:1.

В общей сложности под руководством Шегрта сборная Таджикистана провела 24 поединка, в которых одержала 11 побед и потерпела шесть поражений. В семи играх была зафиксирована ничья.