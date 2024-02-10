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Кубок Азии по футболу

​Футболист сборной Катара показал фокус прямо во время финала Кубка Азии

10 Февраля 2024 • 19:26 Комментировать
Иордания
1:3
Катар
1 3.90 X 3.25 2 2.13
2-й тайм

В субботу на Кубке Азии проходит финальный матч между сборными Иордании и Катара. Счёт в этой игре был открыт в середине первого тайма, когда Акрам Афиф реализовал одиннадцатиметровый удар и вывел катарцев вперёд.

Забив гол, Афиф достал из гетры будто бы игральную карту со своим изображением. Футболист показал её в камеру, после чего сделал резкое движение рукой – и изображение на карте изменилось. Нечасто футболисты показывают на поле фокусы, да ещё и в финальном матче крупного турнира.

Следить за матчем между сборными Иордании и Катара можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара Акрам Афиф

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ИОРДАНИЯ КАТАР
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