​Футболист сборной Катара показал фокус прямо во время финала Кубка Азии

В субботу на Кубке Азии проходит финальный матч между сборными Иордании и Катара. Счёт в этой игре был открыт в середине первого тайма, когда Акрам Афиф реализовал одиннадцатиметровый удар и вывел катарцев вперёд.

Забив гол, Афиф достал из гетры будто бы игральную карту со своим изображением. Футболист показал её в камеру, после чего сделал резкое движение рукой – и изображение на карте изменилось. Нечасто футболисты показывают на поле фокусы, да ещё и в финальном матче крупного турнира.

Следить за матчем между сборными Иордании и Катара можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.