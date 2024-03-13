​Сборная Северной Кореи примет Японию на стадионе «Ким Ир Сен» - спустя 13 лет после последней игры

Сборная Северной Кореи готовится к принципиальному матчу против сборной Японии - людям, знакомым с непростой историей взаимоотношения Японии и Кореи (любой), должно быть вполне понятно, почему это соперничество является принципиальным.

В последний раз они встречались в столице Северной Кореи тринадцать лет назад - с тех пор все матчи проходили на нейтральном поле. Тогда, в 2011 году, Япония под руководством Альберто Дзаккерони, японцы неожиданно проиграли с минимальным гандикапом.

Но сейчас команды вернутся на стадион имени Ким ир Сена - отца «чучхе» и первого диктатора из одиозной династии. Матч пройдет 26 марта.