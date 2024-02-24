Сборная Катара утвердила нового главного тренера

Испанец Маркес Лопес будет на постоянной основе работать на посту главного тренера сборной Катара.

По информации пресс-службы федерации футбола Катара, специалист подписал полноценный контракт, который будет действовать до 2026 года. Ранее Лопес был исполняющим обязанности главного тренера после отставки португальского тренера Карлуша Кейруша в конце прошлого года.

Напомним, Катар стал победителем Кубка Азии, одержав в финальном матче победу над Иорданией со счётом 3:1. Этот титул стал для национальной команды Катара вторым в истории. Первый трофей был завоёван в 2019 году.