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Кубок Азии по футболу

Сборная Катара утвердила нового главного тренера

24 Февраля 2024 • 15:18 Комментировать
Иордания
1:3
Катар

Испанец Маркес Лопес будет на постоянной основе работать на посту главного тренера сборной Катара.

По информации пресс-службы федерации футбола Катара, специалист подписал полноценный контракт, который будет действовать до 2026 года. Ранее Лопес был исполняющим обязанности главного тренера после отставки португальского тренера Карлуша Кейруша в конце прошлого года.

Напомним, Катар стал победителем Кубка Азии, одержав в финальном матче победу над Иорданией со счётом 3:1. Этот титул стал для национальной команды Катара вторым в истории. Первый трофей был завоёван в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара Маркес Лопес

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