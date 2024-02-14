Футболист «Тоттенхэма» вывихнул палец во время стычки с партнёрами по сборной

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил повреждение пальца.

По данным The Sun, футболист вывихнул палец, находясь в расположении сборной Южной Кореи. Отмечается, что капитану корейской национальной команды не понравилось, что некоторые игроки хотели побыстрее уйти с ужина, после чего у него произошла стычка с Ли Кан Ином, который выступает за «ПСЖ». После этого игроков начали разнимать партнёры по сборной. В результате ссоры Сон вывихнул палец.

Сборная Южной Кореи на прошедшем Кубке Азии дошла до полуфинала, где проиграла Иордании со счетом 0:2.

В нынешнем сезоне Сон провел за «Тоттенхэм» 21 матч в чемпионате Англии, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.