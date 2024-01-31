Известны все пары четвертьфиналистов Кубка Азии

На Кубке Азии стали известны все пары четвертьфиналистов. В последний день матчей 1/8 финала к остальным шести командам прибились сборные Японии и Ирана.
Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят так:
- Таджикистан – Иордания
- Австралия – Южная Корея
- Иран – Япония
- Катар – Узбекистан
Первые две встречи пройдут в пятницу, 2 февраля, а две оставшихся – 3 февраля, это суббота.
Напомним, что в среду сборная Японии с уверенным счётом обыграла сборную Бахрейна (3:1), а сборная Ирана несколькими минутами назад в серии пенальти одержала верх над сборной Сирии.
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