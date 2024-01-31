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Кубок Азии по футболу

Сборная Ирана в пенальти переиграла соперников из Сирии

31 Января 2024 • 21:58 Комментировать
Иран
1:1
Сирия

Сборные Ирана и Сирии провели упорный матч 1/8 финала Кубка Азии. Сердар Азмун и Эсхан Хаджсафи запомнились опасными ударами в первой трети основного времени. Мехди Тареми толкали в спину в штрафной, это пенальти. Пострадавший пробил в угол, голкипер не угадал. Азмун получил мяч на ход, но голкипер в последний момент его опередил. Пабло Саббаг рванул к воротам после ошибки соперника, и его сбили - 11-метровый уже в другие ворота. Омар Хрибин переиграл вратаря и пробил в свободный угол - 1:1. На 90-й минуте иранцы остались вдесятером после повторной желтой карточки Тареми.  Соперник до свистка успел провести штурм ворот, но защитники блокировали удары.

Овертайм получился невеселым, никто не собирался рисковать, а в серии пенальти были сильнее футболисты сборной Ирана  - 5:3.  

Протокол игры  
Иран

1:1

(пен. 5:3)

Сирия
(1:0) Тареми Мехди34'  
  64'Хрибин Омар (1:1)
Бейранванд Алиреза  62'Резаэян РаминЧешми РузбехХалилзаде Шоджа  16'Хаджсафи ЭсханЭззатоллахи Саид  71'Годдос Саман 63' (Мохеби Мохаммад ( 63'  72') Джаханбахш Алиреза 74' (Голизаде Али ( 74'Тораби Мехди 119') Тареми Мехди  81'  90'Гайеди Мехди 63' (Эбрахими Омид ( 63') Азмун Сердар 90' (Ансарифард Карим ( 90')
Запасные: Хоссейни ХоссейнНиазманд ПаямАсади РезаЮсефи АрияФаллах СаманМоганлу ШахриярМохаммади Милад
Мадания АхмадУс Абдул РахманОусоу АйхамКрума ТаерАджан МоаядАль-Асвад Махмуд  24' 58' (Саббаг Пабло ( 58') Элиас ХалильХэм ЭзекильРамадан Аммар 87' (Аль-Дали Алаа ( 87') Хрибин Омар 87' (Юссеф Фахд ( 87') Эсар Ибраим  90'
Запасные: Аль-Хоули МуайядКердагли ХаледАнз МохаммадДженьят АмроАльма ИбрагимАбрахам ЭльмарЯкуб АнтониоМоса ТахаАль-Мармур Мохаммад
31 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сборная Сирии

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