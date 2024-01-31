Сборная Ирана в пенальти переиграла соперников из Сирии

Сборные Ирана и Сирии провели упорный матч 1/8 финала Кубка Азии. Сердар Азмун и Эсхан Хаджсафи запомнились опасными ударами в первой трети основного времени. Мехди Тареми толкали в спину в штрафной, это пенальти. Пострадавший пробил в угол, голкипер не угадал. Азмун получил мяч на ход, но голкипер в последний момент его опередил. Пабло Саббаг рванул к воротам после ошибки соперника, и его сбили - 11-метровый уже в другие ворота. Омар Хрибин переиграл вратаря и пробил в свободный угол - 1:1. На 90-й минуте иранцы остались вдесятером после повторной желтой карточки Тареми. Соперник до свистка успел провести штурм ворот, но защитники блокировали удары.

Овертайм получился невеселым, никто не собирался рисковать, а в серии пенальти были сильнее футболисты сборной Ирана - 5:3.