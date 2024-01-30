Игрок сборной Саудовской Аравии забил почти сразу после выхода на поле

Интересное событие произошло в матче 1/8 финала Кубка Азии между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи, который проходит в Катаре в эти минуты.

Нападающий саудовцев Абдулла Радиф вступил в игру после перерыва, выйдя на замену и почти сразу же забил. Он оказался один слева в чужой штрафной площадке и низом поразил дальний угол ворот голкипера корейцев. Как итог – 1:0, саудовцы открыли счёт.

Напомним, что следить за ходом игры между этими соперниками можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Благодаря голу Радифа саудовцы вырвались вперёд и сделали очень серьёзную заявку на успех.