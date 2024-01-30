Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Игрок сборной Саудовской Аравии забил почти сразу после выхода на поле

30 Января 2024 • 20:12 Комментировать
Саудовская Аравия
1:1
Южная Корея
1 4.90 X 3.65 2 1.80
доп. время 1-й тайм

Интересное событие произошло в матче 1/8 финала Кубка Азии между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи, который проходит в Катаре в эти минуты.

Нападающий саудовцев Абдулла Радиф вступил в игру после перерыва, выйдя на замену и почти сразу же забил. Он оказался один слева в чужой штрафной площадке и низом поразил дальний угол ворот голкипера корейцев. Как итог – 1:0, саудовцы открыли счёт.

Напомним, что следить за ходом игры между этими соперниками можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Благодаря голу Радифа саудовцы вырвались вперёд и сделали очень серьёзную заявку на успех.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Южной Кореи Сборная Саудовской Аравии

Новости по матчу

29 Января
21:42
Саудовская Аравия – Южная Корея: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:22
Бесплатный прогноз и ставка на матч Саудовская Аравия — Южная Корея Кубка Азии — 30 января 2024
28 Января
21:34
Прогноз на точный счёт матча Саудовская Аравия — Южная Корея Кубка Азии — 30 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Узбекистан Узбекистан
Таиланд Таиланд
2
1
1.61 3.80 5.40
Видео
143 мин
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Южная Корея Южная Корея
1
1
3.70 3.60 1.91
Видео
31.01.24 в 14:30
Бахрейн Бахрейн
Япония Япония
9.80 5.40 1.28
Видео
31.01.24 в 19:00
Иран Иран
Сирия Сирия
1.38 4.70 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
20:12 · Кубок Азии
Игрок сборной Саудовской Аравии забил почти сразу после выхода на поле
14:06 · Кубок Азии
Сборная Узбекистана - сборная Таиланда: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
13:33 · Кубок Азии
Файзуллаев попал в стартовый состав сборной Узбекистана на матч 1/8 финала Кубка Азии против сборной Таиланда
11:26 · Россия. Премьер-лига
Черевченко назвал игроков сборной Таджикистана, способных играть в РПЛ
10:32 · Кубок Азии
Черевченко: Таджикистан не закрывается, даже когда ведёт
29 Января
21:16 · Кубок Азии
Сборная Палестины показала лучший результат в истории команды на Кубке Азии
21:02 · Кубок Азии
Сборная Катара одержала волевую победу над соперниками из Палестины
20:47 · Кубок Азии
Ирисметов мечтает о финале между Таджикистаном и Узбекистаном на Кубке Азии
19:57 · Кубок Азии
Сборные Палестины и Катара обменялись голами
19:40 · Кубок Азии
Адьям Кузяев: У Таджикистана есть шанс пройти дальше в Кубке Азии
19:08 · Кубок Азии
Ирисметов: Сборная России боролась бы за победу в Кубке Азии
18:58 · Россия. Премьер-лига
Ирисметов: Хамробеков способен заиграть в хорошем клубе РПЛ
18:48 · Россия. Премьер-лига
Ирисметов назвал игроков сборной Таджикистана, которые могут усилить клубы РПЛ
17:16 · Кубок Азии
​Эксперты оценили шансы Таджикистана на выход в 1/2 финала Кубка Азии
16:55 · Кубок Азии
​Стал известен соперник Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии
Все новости
Рекомендуем