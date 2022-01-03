Инфантино предположил, что чемпионат Европы тоже можно проводить раз в два года

Представители ФИФА продолжают продвигать в массы свои идеи, игнорируя недовольство общества касательно предоставленных организацией проектов. Джанни Инфантино в очередной заговорил о том, что проведение мундиаля раз в два года имеет больше преимуществ, чем недостатков.

«Эта реформа – не мое желание. 88% членов Конгресса ФИФА проголосовали за то, чтобы исследовать возможность ее внедрения. Анализ показал, что это возможно. Мы будем чаще наблюдать за матчами высочайшего уровня. Тот же чемпионат Европы тоже можно проводить раз в два года. Нынешние правила действуют сто лет, а тогда в футбол играли 40 стран. На данный момент в мире насчитывается уже более 200 сборных, на это стоит обратить внимание. С экономической точки зрения нововведения будут прибыльными для всех», - поделился чиновник в эфире Radio Anch’io Sport.