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Пьянич близок к возвращению в «Ювентус»

09 Августа 2021 • 17:23 Комментировать
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус», передаёт Diario Sport. Сообщается, что туринский клуб арендует боснийца на один год с опцией продления ещё на год.

Сам игрок тоже намерен вернуться в Турин, так как хочет поработать с Массимилиано Аллегри, который возглавил «Ювентус» этим летом. Отмечается, что полузащитник готов пойти на снижение зарплаты на 20 процентов. Сейчас клубы согласовывают последние детали перехода.

Напомним, что Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В прошлом году он перешёл в «Барселону» за 60 миллионов евро. В составе каталонского клуба он сыграл 30 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2021
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