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Чемпионат Европы 2020

Судья Тейлор рассказал о моменте с падением Эриксена в матче с Финляндией

04 Августа 2021 • 00:55 Комментировать
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Главный арбитр матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Дании и Финляндии  Энтони Тейлор рассказал о моменте падения на газон полузащитника датской сборной Кристиана Эриксена.

«Я буквально смотрел прямо на Эриксена в момент, когда он падал. Я сразу мог сказать, что случилось что-то серьезное. Я смотрел прямо на его лицо, было сразу понятно, что что-то не так», - сказал Тейлор в интервью BBC Sport.

«Мой приоритет – здоровье и безопасность футболистов. Настоящими героями являются медики, быстро оказавшие помощь Эриксену», - добавил арбитр.

Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча своей сборной против команды Финляндии. Обошлось без серьезных последствий для здоровья футболиста, но продолжение его карьеры находится под большим вопросом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен Сборная Финляндии Чемпионат Европы Энтони Тейлор
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