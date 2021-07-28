Божович: «Дзюба - не супермен, почему критикуют только его?»

Известный футбольный специалист Миодраг Божович в беседе с журналистами заступился за нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу. На форварда обрушилась критика после провального чемпионата Европы - 2020.

«Артём еще может принести пользу сборной. Не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству. Дзюба - не супермен», - передает слова тренера Sport24.

Напомним, что на континентальном турнире сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в квартете с финнами, датчанами и бельгийцами.

После неудачного выступления на Евро с поста главного тренера был уволен Станислав Черчесов. На его место был назначен Валерий Карпин, подписавший контракт до конца 2021 года.