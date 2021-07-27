Роберто Карлос: «Жоржиньо даёт результат»

Бывший футболист «Анжи» Роберто Карлос похвалил полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

«Каждая топовая команда почувствовала бы нехватку Жоржиньо, и даже Бразилия. Это техничный игрок, у которого нервы, как канаты. Он в любой ситуации понимает, какое решение будет лучшим. А ещё он здорово работает в отборе благодаря хорошему выбору позиции.

Жоржиньо даёт результат – что в «Челси», что в сборной. Фанаты лондонцев должны возвести ему памятник после побед в Лиге Европы и Лиге чемпионов», - отметил Роберто Карлос в интервью La Repubblica.

Благодаря победам на Евро-2020 и в ЛЧ итальянский хавбек считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.