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Чемпионат Европы 2020

Роберто Карлос: «Жоржиньо даёт результат»

27 Июля 2021 • 11:34 Комментировать
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Бывший футболист «Анжи» Роберто Карлос похвалил полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

«Каждая топовая команда почувствовала бы нехватку Жоржиньо, и даже Бразилия. Это техничный игрок, у которого нервы, как канаты. Он в любой ситуации понимает, какое решение будет лучшим. А ещё он здорово работает в отборе благодаря хорошему выбору позиции.

Жоржиньо даёт результат – что в «Челси», что в сборной. Фанаты лондонцев должны возвести ему памятник после побед в Лиге Европы и Лиге чемпионов», - отметил Роберто Карлос в интервью La Repubblica.

Благодаря победам на Евро-2020 и в ЛЧ итальянский хавбек считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Италии Роберто Карлос Жоржиньо
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Комментарии (1)
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Don sangre
27 Июля в 19:40
Ну памятник ещё рано. А так дп неплохой весьма игрочина!
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