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Чемпионат Европы 2020

Капитан «Лидса» назвал Филлипса «одним из лучших полузащитников в мире»

27 Июля 2021 • 08:43 Комментировать
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Лиам Купер лестно высказался в адрес своего партнёра по «Лидс Юнайтед» - Кэлвина Филлипса.

Капитан «павлинов» осознаёт, что его 25-летний коллега неслучайно попал в основной состав сборной Англии на Евро-2020.

«Он во весь голос заявил о себе ещё в матче против Хорватии на чемпионате Европы. Тогда я сказал ему, что его жизнь больше не будет прежней.

Кэлвин - не глупый парень. Он всё в своей карьере делает правильно. Видел, какой путь он преодолел. Мне было приятно наблюдать, как он меняет свою игру. Без сомнений, сейчас Филлипс – один из лучших полузащитников в мире», - приводит слова Купера Sky Sports News.

На завершившемся Евро Кэлвин Филлипс провёл все 7 матчей в основном составе английской сборной, отличившись одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Сборная Англии Лиам Купер Кэлвин Филлипс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
27 Jul 2021, 08:48
Очень качественный полузащитник. Хотелось бы его видеть в Юве, и отбирать подбирать и пасовать и тащить вперед умеет, очень сбалансированно разнообразный игрок.
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