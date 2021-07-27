Капитан «Лидса» назвал Филлипса «одним из лучших полузащитников в мире»

Лиам Купер лестно высказался в адрес своего партнёра по «Лидс Юнайтед» - Кэлвина Филлипса.

Капитан «павлинов» осознаёт, что его 25-летний коллега неслучайно попал в основной состав сборной Англии на Евро-2020.

«Он во весь голос заявил о себе ещё в матче против Хорватии на чемпионате Европы. Тогда я сказал ему, что его жизнь больше не будет прежней.

Кэлвин - не глупый парень. Он всё в своей карьере делает правильно. Видел, какой путь он преодолел. Мне было приятно наблюдать, как он меняет свою игру. Без сомнений, сейчас Филлипс – один из лучших полузащитников в мире», - приводит слова Купера Sky Sports News.

На завершившемся Евро Кэлвин Филлипс провёл все 7 матчей в основном составе английской сборной, отличившись одним ассистом.