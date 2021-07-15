​Емельяненко: «В футбольной сборной России есть игроки, которые курят и пьянствуют»

Российский боец Александр Емельяненко высказался о том, что в сборной России по футболу есть игроки, которые нарушают спортивный режим.

«Ни для кого не секрет, что в сборной есть игроки, которые пьянствуют, курят и в принципе ведут нездоровый образ жизни», - высказался Емельяненко для «Всё Про Спорт».

По словам Емельяненко, в своё время массажисты из «Зенита» рассказывали ему истории про курящих игроков, которые говорили, что вредная привычка не мешает им выполнять беговую работу. Когда врачи говорили, что после отказа от сигарет показатели будут лучше, футболисты отвечали, что улучшать показатели им не надо.

Отметим, что сборная России плохо выступила на Евро-2020, не сумев выйти из группы.