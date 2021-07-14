​УЕФА определил лучший гол Евро-2020

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14 Июля 2021, 19:23,
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УЕФА определил гол, который был лучшим на завершившемся чемпионате Европы. Автором лучшего гола на турнире стал Патрик Шик из сборной Чехии. Речь о его голе в ворота Шотландии в первом туре группового этапа турнира. Тогда, как известно, Шик перебросил голкипера шотландской команды ударом чуть ли не с центра поля.
Сборная Чехии, напомним, добралась до стадии четвертьфинала Евро-2020, где проиграла Дании. Победителем же турнира стала сборная Италии, обыгравшая в финале Англию в серии послематчевых пенальти.
Отметим, что на клубном уровне Патрик Шик выступает за леверкузенский «Байер».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Чехии, Патрик Шик
Я бы гелевому за лучший удар отдал... По капитанской повязке ногой после матча с Бельгией.... Незабываемая классика от дрыг-ноги... Хе-хе-хе...