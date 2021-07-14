​УЕФА определил лучший гол Евро-2020

УЕФА определил гол, который был лучшим на завершившемся чемпионате Европы. Автором лучшего гола на турнире стал Патрик Шик из сборной Чехии. Речь о его голе в ворота Шотландии в первом туре группового этапа турнира. Тогда, как известно, Шик перебросил голкипера шотландской команды ударом чуть ли не с центра поля.

Сборная Чехии, напомним, добралась до стадии четвертьфинала Евро-2020, где проиграла Дании. Победителем же турнира стала сборная Италии, обыгравшая в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

Отметим, что на клубном уровне Патрик Шик выступает за леверкузенский «Байер».