​Глава судейского комитета УЕФА: Пенальти на Стерлинге был

Роберто Розетти, который возглавляет судейский корпус УЕФА, дал комментарий по поводу нашумевшего пенальти на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020.

«Это не был скандал. Мы можем об этом поговорить, у нас нет секретов. Арбитр Данни Маккели увидел, что игрок под номером 5 из сборной Дании не сыграл в мяч, и он увидел чёткий контакт между игроками. Мы можем спорить, но это факт.

Мы говорим о спорте, в котором есть не только «чёрные» и «белые», но и «серые» ситуации. Есть много пограничных ситуаций. Я не хочу лёгких пенальти, но в этом эпизоде был чёткий контакт между игроками», - цитирует Розетти Marca.