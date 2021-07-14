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​Глава судейского комитета УЕФА: Пенальти на Стерлинге был

14 Июля 2021, 14:51,

Роберто Розетти, который возглавляет судейский корпус УЕФА, дал комментарий по поводу нашумевшего пенальти на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020.

«Это не был скандал. Мы можем об этом поговорить, у нас нет секретов. Арбитр Данни Маккели увидел, что игрок под номером 5 из сборной Дании не сыграл в мяч, и он увидел чёткий контакт между игроками. Мы можем спорить, но это факт.

Мы говорим о спорте, в котором есть не только «чёрные» и «белые», но и «серые» ситуации. Есть много пограничных ситуаций. Я не хочу лёгких пенальти, но в этом эпизоде был чёткий контакт между игроками», - цитирует Розетти Marca.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг, Роберто Розетти
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Комментарии (1)
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14 Июля 2021, 14:55

и нафига нам вар если судьи говорят был, а болелы говорят нет, при этом те и те смотрят одинаковый повтор? Может пересадку глаз надо делать вместо вара?

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