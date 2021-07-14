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Алексей Березуцкий: «Болел за сборную Англии, но ставку делал на сборную Италии»

14 Июля 2021, 12:39,

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube поделился эмоциями от прошедшего Евро-2020.

- У многих тренеров есть любимый стиль игры. Виктор Ганчаренко говорил, что ему нравится «Аталанта» Гасперини. А как у вас?

- Я честно скажу, мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу. Они мне все очень нравятся, но мы будем стараться играть в тот футбол, который должен играть ЦСКА, набор игроков, который нам позволяет. Естественно, мы будем стараться играть в более атакующий футбол. По поводу «Аталанты» и других клубов, мне всё очень нравится.

- Как вам финал Евро? Что вы можете сказать уже с позиции главного тренера?

- Евро, важные матчи смотреть удалось, на первом сборе практически не посмотрел ни одного матча, а уже на втором да, удавалось смотреть матчи. Если мы говорим о финале, то победителя я угадал, счет не до конца, а болел за сборную Англии. Достаточно интересная команда на данном чемпионате. Но все-таки ставку делал на сборную Италии. Все-таки она великолепно провела турнир и смотрелась очень хорошо.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Сборная Англии, Сборная Италии, Алексей Березуцкий
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