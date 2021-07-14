​Бернардески женился, священник во время церемонии спросил у игрока о Евро-2020

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14 Июля 2021, 00:47,
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Не прошло и двух суток с момента победы сборной Италии на чемпионате Европы, как один из футболистов команды женился. Речь идёт о полузащитнике Федерико Бернардески. Он женился на Веронике Чарди, с которой давно состоит в отношениях. У пары даже есть маленький ребёнок.
Во время церемонии, на которую, кстати, футболист припозднился, священник задал Федерико Бернардески вопрос: «Ты больше волнуешься сейчас или когда собирался пробить пенальти в финале чемпионата Европы?».
Напомним, что свой удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых Федерико Бернардески реализовал, переиграв Джордана Пикфорда.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Федерико Бернардески