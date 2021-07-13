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​Черчесов сделал первую публикацию в «Инстаграме» после увольнения

13 Июля 2021, 21:36,

На прошлой неделе Станислав Черчесов покинул тренерский мостик сборной России. Во вторник вечером тренер сделал первую публикацию на своей страничке в «Инстаграме» за последний месяц.

В своём обращении Черчесов отметил, что его пятилетний этап работы был полон интересных событий. Конечно, экс-наставник сборной России выделил чемпионат мира, на котором команда добралась до стадии четвертьфинала.

«Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную», - описал Черчесов тот успешный период.

Что касается выступления сборной России на чемпионате Европы, то Станислав Черчесов написал следующее: «К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем».

В завершении Станислав Черчесов поблагодарил всех болельщиков, которые были неравнодушны к команде, включая тех, кто её критиковал.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (2)
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Super fanat
13 Июля 2021, 23:04

Запоздал с реформами, не воспринимал чужие мнения и опять допустил хаотичные действия уже по ходу турнира, которые в этот раз и не сыграли. Качество футболистов понятно какое, но с ними же до 1/4 ЧМ доходил... Несмотря на потерю нескольких ветеранов, качество всё равно осталось идентичным плюс несколько перспективных молодых ребят появилось. Достижение есть, но вот провал -последнее, что запомнится, и это обидно! Но, по крайней мере, хоть в России отстояли честь нации, что случается довольно редко.

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HG2017
13 Июля 2021, 22:48

Кому то он ещё интересен?!

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