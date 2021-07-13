​Черчесов сделал первую публикацию в «Инстаграме» после увольнения

На прошлой неделе Станислав Черчесов покинул тренерский мостик сборной России. Во вторник вечером тренер сделал первую публикацию на своей страничке в «Инстаграме» за последний месяц.

В своём обращении Черчесов отметил, что его пятилетний этап работы был полон интересных событий. Конечно, экс-наставник сборной России выделил чемпионат мира, на котором команда добралась до стадии четвертьфинала.

«Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную», - описал Черчесов тот успешный период.

Что касается выступления сборной России на чемпионате Европы, то Станислав Черчесов написал следующее: «К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем».

В завершении Станислав Черчесов поблагодарил всех болельщиков, которые были неравнодушны к команде, включая тех, кто её критиковал.